Секс-скандал у російській владі: Дерипаска пішов судом на «Настю Рибку»

Позов до суду подано проти фізичних осіб - Анастасії Вашукевич та Олександра Кирилова

Після публікації розслідування глави Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального мільярдер Олег Дерипаска подав позов проти двох фізичних осіб. При цьому сам Навальний фігурантом справи не є, суд зобов'язав Роскомнадзор блокувати доступ до його розслідування до вирішення спору по суті, пише РБК. «Позов до суду подано проти фізичних осіб -



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Олег Дерипаска

Позов до суду подано проти фізичних осіб - Анастасії Вашукевич та Олександра Кирилова

Після публікації розслідування глави Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального мільярдер Олег Дерипаска подав позов проти двох фізичних осіб. При цьому сам Навальний фігурантом справи не є, суд зобов'язав Роскомнадзор блокувати доступ до його розслідування до вирішення спору по суті, пише РБК.

«Позов до суду подано проти фізичних осіб - Анастасії Вашукевич, тобто «Насті Рибки», і Олександра Кирилова, тобто «Алекса Леслі», які в своїх соціальних мережах розмістили приватні фотографії, на яких зображений Олег Дерипаска, а також аудіозаписи його розмов, зроблені таємно, розкривши деталі його приватного життя», - розповів представник Дерипаски.

Від зазначив, що сам бізнесмен не давав згоди на розголошення персональної інформації.

«Відповідачем за позовом Олексій Навальний не є, незважаючи на те, що він незаконно використовував інформацію про приватне життя Олега Дерипаски, смакуючи в своєму ролику подробиці приватного життя і пред'являючи голослівні звинувачення», - уточнив співрозмовник РБК.

«Оскільки ЗМІ підхопили інформаційну атаку Навального і стали передруковувати в порушення закону приватні фотографії / репостити ролик Навального, суд зобов'язав Роскомнадзор блокувати доступ до відповідних сторінок в мережі інтернет до моменту вирішення спору по суті», - пояснив представник Дерипаски.

При цьому він послався на статтю 24 Конституції Росії, в якій мовиться, що збір, зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя особи без її згоди не допускаються.

Раніше сьогодні стало відомо, що російська влада заборонила поширювати розслідування опозиціонера Олексія Навального про відпочинок в Європі мільярдера Олега Дерипаски та віце-прем’єра РФ Сергія Приходька. Розслідування стало можливим завдяки матеріалам, які у відкритому доступі опублікувала Анастасія Вашукевич «Рибка», що працює у сфері ескорт послуг.

Окрім того, російська влада зажадала видалити фотографії, якими були проілюстровані новини видання «Медіазона» та російської редакції «Радіо Свобода» про розслідування відпочинку Дерипаски та Приходька.