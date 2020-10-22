У Росії колишнього українського футболіста звинувачують у шпигунстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українцю загрожує до 20 років позбавлення волі в РФ Фото: terrafootball.club

ФСБ переробило справу проти Василенка: тепер його підозрюють у контрабанді секретного російського обладнання

Затриманому у Росії рік тому українському ексфутболісту Василю Василенку загрожує до 20 років позбавлення волі. Ще влітку Василенку висунули звинувачення у шпигунстві, але зараз стали відомі нові подробиці справи, яку ведуть російські спецслужби проти українця.

Отже, ФСБ РФ заарештувала 53-річного Василенка в Москві у жовтні 2019 року. Тоді йому інкримінували «незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів». Суть звинувачення не розголошувалася.

Навесні цього року звинувачення проти українця було перекваліфіковано на шпигунство. Покарання за цією статтею КК РФ може становити до 20 років ув'язнення.

Тепер російські ЗМІ з посиланням на інформоване джерело пишуть, що Василь Василенко, затриманий в Москві у справі про шпигунство, намагався вивезти військові комплектуючі, розроблені за часів СРСР.

За його словами, Василенка затримали в рамках справи про замах на контрабанду секретного обладнання. Він нібито приїхав в Росію від української юридичної компанії, яка «має відношення до Міністерства оборони України».

«Планувалося, що колишній футболіст за винагороду придбає списане в Росії великогабаритне військове обладнання, про продаж якого стало відомо через інтернет. Дане обладнання було розроблено в СРСР в 60-х, воно досі закуповується у Росії багатьма країнами, вогневої потужності не має», - пише, зокрема «РИА Новости».

Зазначимо, Василь Василенко з 1992 до 2001 року включно грав захисником Таврії (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) та Дружби (Бердянськ).