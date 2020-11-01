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    Стали відомі регіони з найбільшим приростом хворих на Covid-19 за добу

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській й Житомирській областях&nbsp; та в Києві - Стали відомі регіони з найбільшим приростом хворих на Covid-19 за добу
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській й Житомирській областях  та в Києві

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у Харківській області – 883 та Житомирській області – 708. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 883 випадки, в Житомирській області – 708 випадків, місті Київ – 689 випадків, в Донецькій області – 545 випадків та у Хмельницькій області - 424 випадки», - додав міністр.

    На сайті МОЗ опубліковані дані щодо приросту хворих за добу в областях.

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    ergr

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялось, в Україні за минулу добу, 31 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. 

    Харківщина Житомирщина Максим Степанов коронавірус
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