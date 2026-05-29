Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді
Уражено найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області
У Волгограді після атаки палає нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий паблік Astra.
Деталі нічної атаки
Мешканці Волгограда в ніч на 29 травня повідомляли про велику кількість вибухів. Очевидці зняли пожежу в місті після атаки.
Згідно з аналізом фото, загорівся Волгоградський НПЗ «Лукойла». Відстань від місця зйомки до місця пожежі – близько 30 км.
Чим важливий для РФ нафтопереробний завод
ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти.
Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Хронологія атак на НПЗ
До цього НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» вже неодноразово атакували дрони. Згідно з підрахунками моніторингового пабліка, це щонайменше десята атака на цей НПЗ за весь час повномасштабної війни. Раніше атаки були здійснені:
- У лютому 2024 року;
- У січні 2025 року;
- Наприкінці січня 2025 року повторно;
- У лютому 2025 року;
- У березні 2025 року;
- 14 серпня 2025 року;
- 16 серпня 2025 року;
- У листопаді 2025 року;
- У лютому 2026 року.
