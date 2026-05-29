Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Уражено найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області

У Волгограді після атаки палає нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий паблік Astra.

Деталі нічної атаки

Мешканці Волгограда в ніч на 29 травня повідомляли про велику кількість вибухів. Очевидці зняли пожежу в місті після атаки.

Згідно з аналізом фото, загорівся Волгоградський НПЗ «Лукойла». Відстань від місця зйомки до місця пожежі – близько 30 км.

Чим важливий для РФ нафтопереробний завод

ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Хронологія атак на НПЗ

До цього НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» вже неодноразово атакували дрони. Згідно з підрахунками моніторингового пабліка, це щонайменше десята атака на цей НПЗ за весь час повномасштабної війни. Раніше атаки були здійснені:

У лютому 2024 року;

У січні 2025 року;

Наприкінці січня 2025 року повторно;

У лютому 2025 року;

У березні 2025 року;

14 серпня 2025 року;

16 серпня 2025 року;

У листопаді 2025 року;

У лютому 2026 року.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоград у Росії. У Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.