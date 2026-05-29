Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді
У Волгограді уражено НПЗ
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уражено найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області

У Волгограді після атаки палає нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий паблік Astra.

Деталі нічної атаки

Мешканці Волгограда в ніч на 29 травня повідомляли про велику кількість вибухів. Очевидці зняли пожежу в місті після атаки.

Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді фото 1

Згідно з аналізом фото, загорівся Волгоградський НПЗ «Лукойла». Відстань від місця зйомки до місця пожежі – близько 30 км.

Чим важливий для РФ нафтопереробний завод

ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Хронологія атак на НПЗ

До цього НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» вже неодноразово атакували дрони. Згідно з підрахунками моніторингового пабліка, це щонайменше десята атака на цей НПЗ за весь час повномасштабної війни. Раніше атаки були здійснені:

  • У лютому 2024 року;
  • У січні 2025 року;
  • Наприкінці січня 2025 року повторно;
  • У лютому 2025 року;
  • У березні 2025 року;
  • 14 серпня 2025 року;
  • 16 серпня 2025 року;
  • У листопаді 2025 року;
  • У лютому 2026 року.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоград у Росії. У Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.

Читайте також:

Теги: нафта росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
29 квiтня, 17:36
Москва опинилася під атакою безпілотників
Москва опинилася під атакою безпілотників
4 травня, 02:34
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
Єврокомісія назвала погрози Росії частиною ескалаційної тактики
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
7 травня, 14:46
Мединський став редактором російського підручника з історії для 11 класу
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Уражено нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
8 травня, 19:16
Глава держави заявив, що з початку 2026 року російська армія втратила в Україні понад 145 тис. військових
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року
22 травня, 11:42
РФ масовано атакувала Дніпропетровщину
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
18 травня, 15:39
Трамп: Угода, яка була б нам невигідна, це і є межа
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Сьогодні, 00:58

Соціум

Падіння дрона на багатоповерхівку в Румунії: МЗС повідомило про поранених
Падіння дрона на багатоповерхівку в Румунії: МЗС повідомило про поранених
Мадяр спробував повернути заморожені кошти ЄС, але зіткнувся з перепонами
Мадяр спробував повернути заморожені кошти ЄС, але зіткнувся з перепонами
Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді
Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
У США в будинку стався вибух газу: розгорілася масштабна пожежа, є загиблі
У США в будинку стався вибух газу: розгорілася масштабна пожежа, є загиблі
AP: Через скорочення запасів нафти на Кубі посилюється дефіцит води
AP: Через скорочення запасів нафти на Кубі посилюється дефіцит води

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua