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Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
Попередні удари по заводу спричиняли пожежі, пошкодження технологічного обладнання та зупинки виробництва
фото: моніторингові канали

Підприємство «Роснафти» переробляє мільйони тонн нафти щороку та виробляє пальне, яке використовує російська армія

У російському Саратові вночі 7 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод. На тлі нальоту дронів російські бойові літаки почали залишати військовий аеродром «Енгельс-2», розташований неподалік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Falcon Intel, Exilenova+ та Supernova+.

Саратовський НПЗ знову під атакою

За повідомленнями моніторингових Telegram-каналів, ударні безпілотники атакували промислову зону Саратовського нафтопереробного заводу. У місті працювала російська протиповітряна оборона. Місцеві ресурси повідомляли про вибухи.

Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки фото 1

Окремо увагу привернула ситуація на військовому аеродромі «Енгельс-2». За інформацією Falcon Intel, російська бойова авіація залишала базу через загрозу українських безпілотників. Моніторинговий канал також звернув увагу на те, що після зльоту літаки брали курс на північ.

Інформація про переміщення авіації з'явилася на тлі атаки на Саратов та Енгельс. Водночас наразі немає незалежного підтвердження, скільки саме літаків залишили аеродром і чи йдеться про повну евакуацію авіації. Російська влада на цей момент не повідомляла про характер пошкоджень Саратовського НПЗ.

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Що виробляє Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод належить російській нафтовій компанії «Роснафта». Підприємство працює з 1934 року та є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії. Воно розташоване приблизно за 460 км від українського кордону.

Проєктна потужність заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік. За підсумками 2024 року підприємство переробило 5,8 млн тонн сировини – це приблизно 2,2% загального обсягу нафтопереробки Росії. Такі дані наводив Reuters.

Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Серед основної продукції:

  • автомобільний бензин;
  • дизельне пальне;
  • авіаційне пальне;
  • мазут;
  • бітум;
  • мастильні матеріали.

Лише за 2024 рік Саратовський НПЗ виготовив 1,9 млн тонн дизельного пального, 1,2 млн тонн бензину та 1 млн тонн мазуту.

Важливість підприємства не обмежується цивільним паливним ринком. За даними Міністерства оборони України, Саратовський НПЗ забезпечує пальним логістичні мережі Поволзького регіону. Українська військова розвідка також повідомляла про виробництво на заводі авіаційного та дизельного пального, а також мастильних матеріалів, які використовує російська армія.

Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки фото 2

Чому пошкодження одного вузла може зупинити весь завод

Особливість Саратовського НПЗ – залежність основного виробничого циклу від установки первинної переробки нафти CDU-6. Її номінальна потужність становить близько 20 тис. тонн сировини на добу. За інформацією Reuters, це єдина установка первинної переробки на підприємстві.

Саме на цьому етапі сиру нафту розділяють на фракції, з яких надалі виготовляють різні види пального та іншу продукцію. Якщо CDU-6 виходить з ладу, завод не може повноцінно продовжувати основний виробничий процес.

У листопаді 2025 року після атак українських безпілотників підприємство вже зупиняло первинну переробку. За інформацією джерел Reuters, тоді установка CDU-6 могла бути пошкоджена, а завод планував залишатися зупиненим до кінця місяця.

Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки фото 3

Скільки разів Україна атакувала Саратовський НПЗ

Саратовський завод уже неодноразово ставав ціллю українських далекобійних безпілотників. Удари по ньому спричиняли пожежі, пошкодження технологічного обладнання та зупинки виробництва.

Серед найбільш помітних атак 2026 року:

  • 31 травня – після удару безпілотників на території заводу виникли щонайменше два осередки займання. За даними OSINT-аналітиків, під удар могли потрапити установки ізомеризації, каталітичного риформінгу та первинної переробки нафти.
  • 8 липня – після чергової атаки підприємство зупинило переробку нафти. За інформацією Reuters, безпілотники могли пошкодити установку CDU-6. Це була вже третя зупинка заводу через атаки від початку року.
  • 2 серпня – на території НПЗ знову виникли пожежі. Повідомлялося про займання поблизу кількох технологічних установок.
  • 8 вересня – безпілотники повторно атакували підприємство. За даними OSINT-аналітиків, на території заводу спалахнула пожежа.
  • 11 вересня – відбулася нова атака. Після пошкодження обладнання підприємство знову припинило переробку нафти.
  • 16 вересня – Reuters повідомив про чергову зупинку Саратовського НПЗ. За інформацією джерел агентства, завод не зміг відновити стабільну роботу після попередніх ударів.

Підприємство пережило кілька хвиль атак протягом року, причому деякі з них призводили до тривалого припинення виробництва.

Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки фото 4

Що відомо про авіабазу «Енгельс-2»

Військовий аеродром «Енгельс-2» розташований поблизу міста Енгельс Саратовської області. Це одна з основних баз стратегічної авіації Росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які російські військові використовують для ракетних ударів по Україні.

Аеродром уже неодноразово опинявся під ударами українських безпілотників. Зокрема, 28 серпня 2026 року Служба безпеки України повідомила про ураження на його території стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. За попередніми даними СБУ, також було уражено склад боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів. Українські безпілотники подолали приблизно 800 км до цілі.

Нинішні повідомлення про переміщення російських літаків з «Енгельса-2» з'явилися одночасно з атакою на Саратовський НПЗ. Чи пов'язані ці події безпосередньо та чи вдалося українським безпілотникам завдати пошкоджень військовій інфраструктурі, наразі невідомо.

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Нагадаємо, 11 вересня 2026 року «Главком» повідомляв про чергову атаку безпілотників на Саратовський НПЗ. Тоді на тлі вибухів у Саратові та Енгельсі моніторингові канали також писали про роботу російської протиповітряної оборони. Після вересневих ударів підприємство знову зупинило переробку нафти.

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Теги: пожежа росія авіація армія бензин завод пальне дизельне пальне аеродром

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