Меланія Трамп збере представників України та Росії у Білому домі

Перша леді США 5 листопада виступить із заявою щодо перемир'я в окупованих Олешках на Херсонщині

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада збере у Білому домі представників України та Росії. Зустріч відбудеться на тлі гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, для проведення якої сторони домовилися про локальне припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву Білого дому.

Згідно з повідомленням американської адміністрації, Меланія Трамп особисто організує зустріч представників двох держав, які продовжують перебувати у стані війни. У Білому домі назвали цю ініціативу винятковою подією в американській історії.

У четвер, 5 листопада, об 11:00 за східним часом США (18:00 за Києвом) перша леді виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках. Склад делегацій та конкретний порядок денний зустрічі наразі не оприлюднені.

В американській адміністрації наголосили, що Меланія Трамп самостійно ініціювала контакти між Україною та Росією, результатом яких стала домовленість про тимчасове припинення бойових дій у районі Олешків. За оцінкою Білого дому, це стало безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді США.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запровадження режиму тиші в окупованих Олешках. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, локальне припинення вогню розпочалося 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Домовленості досягли за посередництва Меланії Трамп для проведення гуманітарної операції.

Згодом перша леді США оголосила про початок розмінування маршрутів на Херсонщині. Роботи мали забезпечити безпечне доставлення гуманітарної допомоги до Олешок та створити умови для евакуації цивільного населення.

30 жовтня українська делегація прибула до Олешок, де розпочали евакуацію жителів. За словами народного депутата Давида Арахамії, місцевим мешканцям також почали роздавати гуманітарну допомогу. Операція проходила в умовах погодженого режиму тиші.

Після завершення місії Дмитро Лубінець анонсував проведення нових гуманітарних операцій. Омбудсман повідомив про домовленість із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою щодо продовження допомоги цивільним поблизу лінії фронту. Конкретних дат наступних місій тоді не називали.

Крім того, 1 листопада Меланія Трамп висловила сподівання, що гуманітарна місія в Олешках стане початком тривалого миру. За її словами, завдяки перемир'ю місцеві жителі отримали доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів.