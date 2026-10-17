На Рівненщині внаслідок атаки РФ спалахнула пожежа на підприємстві

Унаслідок російського удару травмувалися двоє людей

Російські війська вночі 17 жовтня атакували Рівненську область. Унаслідок ворожого удару на території одного з підприємств виникла пожежа, постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, після обстрілу на підприємстві спалахнуло займання. На місце події прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували пожежу. За попередніми даними, внаслідок російської атаки травмувалися двоє людей.

Наслідки російської атаки на Рівненщину 17 жовтня фото: ДСНС

Наразі невідомо, про яке саме підприємство йдеться чи які масштаби пошкоджень зафіксовано. Інформації про площу пожежі та інші можливі наслідки обстрілу поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та 332 безпілотники. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 293 повітряні цілі, однак влучання зафіксували на 22 локаціях.

У Вінниці внаслідок російських ударів зникло електропостачання, а головна водопровідна станція залишилася без живлення. Повідомлялося про чотирьох постраждалих, двох із яких госпіталізували. У Харкові внаслідок атаки постраждали 15 людей, серед них троє дітей. Також російські терористи атакували Запоріжжя. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Внаслідок удару поранено п'ятеро людей, серед них – дитина.