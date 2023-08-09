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Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Зруйнований росіянами Маріуполь
фото з відкритих джерел

Обидва міста зруйнувала Росія

Росія, яка окупувала та зруйнувала Маріуполь, призначила його містом-побратимом столицю Чечні Грозний. Грозний, як і Маріуполь, сильно постраждали через військові дії Росії і зараз фактично перебувають під окупацією. Про про укладену між містами угоду повідомляють рос ЗМІ.

Мер Грозного Хас-Магомед Кадиров і глава окупаційної «адміністрації» Маріуполя Олег Моргун підписали угоду «про встановлення побратимських відносин між містами». Після цього вони обмінялися подарунками.  

У підписаному документі зазначається, що Маріуполь і Грозний будуть розвивати співпрацю «в інтересах жителів двох міст». Зокрема, йдеться про контакти в галузях освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту та інших сферах. 

Чеченське місто Грозний, яке зруйнували росіяни
Чеченське місто Грозний, яке зруйнували росіяни
фото з відкритих джерел

Схожості Маріуполю із Грозним додає ще й те, що росіяни, які знищили ці міста та вбили тисячі мирних жителів, тепер вихваляються відновленням цих населених пунктів.

РосЗМІ неодноразово випускали матеріали про те, скільки грошей РФ вклала у відбудову Чечні після війни. Зараз же пропагандисти активно висвітлюють «відновлення» Маріуполя, яке полягає у знесенні понівечених будинків та вивезенні їх на сміття разом із залишками тіл маріупольців. На цих пустирях окупанти поспіхом зводять бетонні коробки, у яких зрештою майже ніхто не живе.  

Нагадаємо, окупанти перетворили український Маріуполь на місто-привид, хоча кремлівські пропагандисти цинічно розповідають про активне відновлення та будівництво нових житлових комплексів на руїнах.

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Теги: Маріуполь війна Чечня

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