Примусова паспортизація: окупанти залякують мешканців Луганщини

Окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях примусово паспортизують дітей віком від 14 років

На Луганщині людину без російського паспорта визнаватимуть іноземним громадянином

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти погрожують жителям депортацією через відмову від російського паспорта. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Луганської ОВА стверджує, що тиск на жителів так званої «ЛНР» посилюється. Згідно з законодавством РФ, із 1 липня 2024 року людину без російського паспорта визнаватимуть іноземним громадянином і на неї очікує депортація, якщо вона становитиме загрозу для окупантів.

«Загарбники цим указом вже передбачили, що мешканці так званих «нових територій», які не прийняли громадянство РФ, визнаються іноземними громадянами і можуть бути видворені, якщо становлять загрозу національній безпеці РФ. Самі розумієте, що порушення національної безпеки – це практично будь-яка дія наших громадян, яку вони можуть вчинити», – каже Артем Лисогор,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях примусово паспортизують дітей віком від 14 років.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.