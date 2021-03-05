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    У Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули

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    Вертоліт типу &laquo;Кугар&raquo; належав&nbsp;командуванню сухопутних військ Туреччини - У Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули
    Вертоліт типу «Кугар» належав командуванню сухопутних військ Туреччини

    Президент Туреччини висловив співчуття родичам загиблих військових

    У південно-східній Туреччині, поблизу міста Бінгель, пообіді 4 березня розбився військовий гвинтокрил. Серед загиблих – високопоставлений офіцер.

    Про це повідомляє міноборони Туреччини.

    Зазначається, що загалом внаслідок аварії загинули 11 осіб, двоє військових померли в лікарні вже після госпіталізації.

    «В результаті аварії в дев’ять військових загинули, четверо з наших героїв були поранені. На жаль, двоє наших поранених військових, які були доставлені до лікарні, померли, попри всі вжиті заходи», – йдеться у заяві.

    Зазначається, що з вертольотом типу «Кугар», який належить командуванню сухопутних військ, було втрачено контакт.

    Президент Туреччини висловив співчуття родичам загиблих військових.

    Міністр національної оборони Хулусі Акар з начальником генштабу та командувачем сухопутних військ відправився в район катастрофи.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Міноборони авіакатастрофа вертоліт військові гелікоптер президент
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