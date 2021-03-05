У Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули
Президент Туреччини висловив співчуття родичам загиблих військових
У південно-східній Туреччині, поблизу міста Бінгель, пообіді 4 березня розбився військовий гвинтокрил. Серед загиблих – високопоставлений офіцер.
Про це повідомляє міноборони Туреччини.
Зазначається, що загалом внаслідок аварії загинули 11 осіб, двоє військових померли в лікарні вже після госпіталізації.
«В результаті аварії в дев’ять військових загинули, четверо з наших героїв були поранені. На жаль, двоє наших поранених військових, які були доставлені до лікарні, померли, попри всі вжиті заходи», – йдеться у заяві.
Зазначається, що з вертольотом типу «Кугар», який належить командуванню сухопутних військ, було втрачено контакт.
Президент Туреччини висловив співчуття родичам загиблих військових.
Міністр національної оборони Хулусі Акар з начальником генштабу та командувачем сухопутних військ відправився в район катастрофи.