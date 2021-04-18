  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російська опозиція призначила на середу масові акції протесту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наприкінці березня Навальний оголосив про голодування - Російська опозиція призначила на середу масові акції протесту
    Наприкінці березня Навальний оголосив про голодування
    Фото: ВВС

    Прихильники увʼязненого Олексія Навального готують мітинги по всій країні

    Російський «Фонд боротьби з корупцією», створений опозиціонером Олексієм Навальним, анонсував проведення в середу, 21 квітня, масових акцій на підтримку свого лідера, що оголосив голодування в одній із виправних установ. Про це йдеться на сторінці російського опозиціонера в Facebook.

    «Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Середа, 21 квітня, 19:00, центральні площі російських міст», – йдеться в повідомленні.

    Ініціатори мітингу зазначають, що Навального «вбивають на очах у всіх», а «його життя висить на волосині».

    «У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він вже кілька тижнів тримає голодування, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу у нас немає», – пишуть вони.

    Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

    У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

    Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

    Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

    Нагадаємо, що команда російського опозиціонера запустила сайт «Свободу Навальному», на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.

    Читайте також:

    Теги: Росія отруєння протест голодування Олексій Навальний опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies