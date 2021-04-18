Російська опозиція призначила на середу масові акції протесту

Прихильники увʼязненого Олексія Навального готують мітинги по всій країні

Російський «Фонд боротьби з корупцією», створений опозиціонером Олексієм Навальним, анонсував проведення в середу, 21 квітня, масових акцій на підтримку свого лідера, що оголосив голодування в одній із виправних установ. Про це йдеться на сторінці російського опозиціонера в Facebook.

«Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Середа, 21 квітня, 19:00, центральні площі російських міст», – йдеться в повідомленні.

Ініціатори мітингу зазначають, що Навального «вбивають на очах у всіх», а «його життя висить на волосині».

«У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він вже кілька тижнів тримає голодування, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу у нас немає», – пишуть вони.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

Нагадаємо, що команда російського опозиціонера запустила сайт «Свободу Навальному», на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.