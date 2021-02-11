У Росії робітниця птахофабрики потрапила у гігантську м’ясорубку

Жінку затягнуло в конвеєр і перемололо на фарш

Працівниця птахофабрики у місті Белоусово, що у РФ, потрапила у конвеєр. Її затягнуло в «м'ясорубку» і перемололо. Жінка померла на місці, повідомляє управління Слідчого комітету РФ у Калузькій області.

Російські ЗМІ сьогодні повідомляють, що інцидент стався ще 6 жовтня 2020 року. За даними слідства, співробітниця підприємства знімала і вкладала тушки курей з одного транспортера на інший. В якийсь момент жінка піднесла руку до рухомих механізмів пристрою. «В результаті руку, а потім і все тіло жінки затягнуло між двома напрямними колесами», - йдеться в публікації.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 143 Кримінального кодексу РФ ( «Порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності смерть людини»). Слідчі припустили, що росіянка не була належним чином проінструктована про техніку безпеки, а на верстаті не було захисних щитів.

До слова, нещодавно у віці 55 років «раптово помер» заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував закладом, що надав первинну медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному.

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Тим часом російські окупанти збираються опріснити Чорне море. Всупереч публічним заявам про недоцільність опріснення морської води для водопостачання окупованого Криму, російська влада продовжує розробляти цей проєкт. Стало відомо, що до процесу залучена структура «Роскосмосу».