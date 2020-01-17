В окупованому Криму від серцевого нападу помер ветеран кримськотатарського руху Ельдар Шабанов
Шабанов був в числі перших кримських татар, які проривалися з місць вигнання на свою Батьківщину - до Криму
В анексованому Росією Криму після серцевого нападу у віці 79 років помер ветеран кримськотатарського національного руху Ельдар Шабанов. Похорони пройдуть сьогодні в Білогірську.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
«Сумна звістка з Криму ... Вранці 17 січня 2020 року у тимчасово окупованому Криму, в Сімферопольській міській лікарні, куди він був доставлений кілька днів тому з серцевим нападом, у віці 79 років помер ветеран кримськотатарського національного руху Ельдар аг'а Шабанов», - повідомив Чубаров.
За його словами, Шабанов народився в Криму 24 травня 1940 року. 18 травня 1944 року разом з сім'єю, як і весь кримськотатарський народ, був депортований з Криму.
У кримськотатарський національний рух Ельдар Шабанов влився в 1960-і роки.
«Він був в числі перших кримських татар, що проривалися з місць вигнання кримських татар на свою Батьківщину - до Криму. У 1969 і 1970 роках арештовувався і піддавався примусовому виселенню з Криму», - зазначив голова Меджлісу.
Він нагадав, що у 1991 році Шабанов був обраний делегатом Курултаю кримськотатарського народу II скликання.
Ельдар Шабанов и і його дружина Зера ханум виховали п'ятьох дітей, мають онуків.
«Ельдар аг'а Шабанов залишиться в пам'яті своїх співвітчизників безстрашним і безкомпромісним борцем за право кримськотатарського народу жити на своїй Батьківщині», - написав Чубаров.