В Ірані біля військової бази прогримів вибух

Великий вибух трапився в газосховищі неподалік військової бази

В Ірані прогримів великий вибух біля військової бази на сході від Тегерана. Про це повідомляє The Guardian в п'ятницю, 26 червня.

«Наші колеги перебувають на місці і ретельно розслідують інцидент», - заявив представник Міноборони Давуд Абді.

За його словами, вибух стався на газосховищі в «громадському місці» Парчин, а не на самій військовій базі, яка, як вважається, в минулому була пов'язана з ядерними випробуваннями в країні.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC