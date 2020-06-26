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    В Ірані біля військової бази прогримів вибух

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    <span>В Ірані стався вибух на газосховищі поруч з військовою базою</span> - В Ірані біля військової бази прогримів вибух
    В Ірані стався вибух на газосховищі поруч з військовою базою

    Великий вибух трапився в газосховищі неподалік військової бази

    В Ірані прогримів великий вибух біля військової бази на сході від Тегерана. Про це повідомляє The Guardian в п'ятницю, 26 червня.

    «Наші колеги перебувають на місці і ретельно розслідують інцидент», - заявив представник Міноборони Давуд Абді.

    За його словами, вибух стався на газосховищі в «громадському місці» Парчин, а не на самій військовій базі, яка, як вважається, в минулому була пов'язана з ядерними випробуваннями в країні.

    Незабаром пожежа була загашена, інформації про жертви не надходило. Подробиці про причини вибуху з'ясовуються.

     

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