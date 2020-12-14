У російському Генштабі потирають руки – Порошенко про справу генерала Назарова

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у недбалому ставленні до служби

Для Кремля перекладання відповідальності на українського військового – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини

Справа генерала Назарова – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко написав у Facebook.

Порошенко наголосив, що для Кремля перекладання відповідальності на українського військового – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

«Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною», – наголосив Порошенко.

«Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора, а вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські «кроти» в Офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни», – застерігає лідер «Європейської солідарності».

Як повідомлялося 10 грудня, генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака «Іл-76» і загибелі українських військових 2014 року.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку «Іл-76», збитому озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.