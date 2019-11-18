У Росії повідомили, де і коли передадуть Україні захоплені кораблі
Кораблі Україні можуть передати в районі мису Такіль на південному сході окупованого Криму
За даними росЗМІ, передача кораблів пройде сьогодні вдень у Чорному морі в нейтральних водах біля берегів окупованого Криму
Передача українських військових кораблів, які були незаконно затримані російськими прикордонниками у 2018 році під час інциденту в Керченській протоці, відбудеться в понеділок вдень.
Про це «Тасс» повідомили у прикордонному управлінні ФСБ Росії.
За даними росЗМІ, передача кораболів пройде вдень у Чорному морі в нейтральних водах біля берегів окупованого Криму.
Як повідомили в прикордонному управлінні ФСБ, відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна - буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» - буксируються з порту Керчі до погодженого місця передачі українській стороні.
Як повідомили очевидці, українські кораблі не на ходу, їх транспортували за допомогою буксирів.
Джерела ЗМІ зазначають, що процес передачі пройде в районі мису Такіль на південному сході окупованого півострова.
Нагадаємо, у неділю в МЗС Росії заявили, що «Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву судна».
Раніше Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.
17 листопада ЗМІ повідомили, що затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада.
Як відомо, українські кораблі у неділю пройшли під Кримським мостом.