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    У Росії повідомили, де і коли передадуть Україні захоплені кораблі

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    <p>Кораблі Україні можуть передати в районі мису Такіль на південному сході окупованого Криму</p> - У Росії повідомили, де і коли передадуть Україні захоплені кораблі

    Кораблі Україні можуть передати в районі мису Такіль на південному сході окупованого Криму

    За даними росЗМІ, передача кораблів пройде сьогодні вдень у Чорному морі в нейтральних водах біля берегів окупованого Криму

    Передача українських військових кораблів, які були незаконно затримані російськими прикордонниками у 2018 році під час інциденту в Керченській протоці, відбудеться в понеділок вдень.

    Про це «Тасс» повідомили у прикордонному управлінні ФСБ Росії.

    За даними росЗМІ, передача кораболів пройде вдень у Чорному морі в нейтральних водах біля берегів окупованого Криму.

    Як повідомили в прикордонному управлінні ФСБ, відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна - буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» - буксируються з порту Керчі до погодженого місця передачі українській стороні.

    Як повідомили очевидці, українські кораблі не на ходу, їх транспортували за допомогою буксирів.

    Джерела ЗМІ зазначають, що процес передачі пройде в районі мису Такіль на південному сході окупованого півострова.

    Нагадаємо, у неділю в МЗС Росії заявили, що «Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву судна».

    Раніше Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.

    17 листопада ЗМІ повідомили, що затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада.

    Як відомо, українські кораблі у неділю пройшли під Кримським мостом.

    прикордонники Крим Росія Чорне море ФСБ корабель Азовське море Керченська переправа Україна
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