У Санкт-Петербурзі провели акцію до річниці Майдану

Активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку

У російському Санкт-Петербурзі ввечері 21 лютого біля будівлі генерального консульства України відбулася акція до четвертої річниці подій на Майдані. Як повідомляє «Радіо Свобода», близько 10 активістів прийшли до дипустанови, щоб влаштувати пам’ять загиблих під час Революції гідності. За словами організатора акції, представниці



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Фото: Радіо Свобода Учасники акції перед українським генконсульством у Санкт-Петербурзі

Активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку

У російському Санкт-Петербурзі ввечері 21 лютого біля будівлі генерального консульства України відбулася акція до четвертої річниці подій на Майдані.

Як повідомляє «Радіо Свобода», близько 10 активістів прийшли до дипустанови, щоб влаштувати пам’ять загиблих під час Революції гідності.

За словами організатора акції, представниці петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольги Смирнової, активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку. У листівці, як вказала Смирнова, активісти написали, що громадяни Росії, які поділяють ліберальні та демократичні цінності, засуджують політичне керівництво Росії і президента Володимира Путіна через агресію щодо України.

«Поліцейські знімали все на відео, але не перешкодили активістам у проведенні заходу», - додає видання.

Повідомляється, що поки активісти спілкувалися зі співробітниками українського консульства, проти їхньої акції виступали представники «Народно-визвольного руху», які теж прийшли до будівлі консульства з плакатами і прапорами неіснуючої «Новоросії».

Нагадаємо, 20 лютого у Львові урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні Ігорю Костенку.

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