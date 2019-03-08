У Сеймі Польщі відкриють фотовиставку на честь Аміни Окуєвої



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У Сеймі Польщі готуються до відкриття фотовиставки на честь Аміни Окуєвої Фото: 24.ua

Виставка буде присвячена 5 роковинам початку війни в Україні

У нижній палаті польського парламенту 13 березня відкриється виставка фотографій про відому українську активістку, учасницю Революції Гідності та війни на сході України Аміну Окуєву. Виставка світлин під назвою Amina LIFE відбудеться під патронатом віце-маршалка Сейму Ришарда Терлецького, повідомляє «Укрінформ».

Як зазначають організатори виставки, предками Окуєвої є поляки з родин Камінських та Терлецьких з околиць Хмельницького. Ініціатором виставки є мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська.

Про підготовку до проведення фотовиставки Аміни Окуєвої розповіла у лютому в інтерв’ю «Главкому» депутатка Сейму Малгожата Госєвська.

Аміна Окуєва трагічно загинула в жовтні 2017 року під час диверсійного нападу поблизу Києва на автомобіль, в якому вона перебувала разом з чеченським активістом Адамом Осмаєвим. Від отриманих вогнепальних поранень у голову вона померла на місці.