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    Думки вголос

    Аркадій Бабченко живий, але ми маємо пам'ятати про трагічну долю Аміни Окуєвої

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Розсилка
    Аркадій Бабченко - Аркадій Бабченко живий, але ми маємо пам'ятати про трагічну долю Аміни Окуєвої
    Аркадій Бабченко

    Правоохоронцям довелося піти на масштабну інформаційну спецоперацію

    Мовою оригіналу

    Аркадий Бабченко жив !

    В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия и организатор убийства.

    Для того чтоб лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

    О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченый круг лиц.

    Это было сделано в интересах предотвратить малейшую возможность утечки информации.

    Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

    Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

    Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия.

    Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.

    Для того чтоб проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

    Ведь ещё герой Артура Конан Дойля - Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.

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    Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко пример эффективного сотрудничества между Службой Безопасности и Национальной Полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.

    Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой уникальной спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.

    Благодарю всех честных и смелых сотрудников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры за Ваш вклад в дело защиты Национальной безопансти Украины и за спасение жизни Аркадия Бабченко, Илья Богданов, моей и других целей российских диверсантов.

    Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни!

    Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить...

    П. С. Тем, кто льёт грязь на наших правоохранителей без причины и повода, обвиняя их в непрофессионализме, сегодня должно быть стыдно...

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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