Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії

Економічні санкції проти РФ вперше було запроваджено 31 липня 2014 року у відповідь на агресію проти України

Рішення ухвалено за результатами оцінки виконання Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі

Європейський Союз ще на шість місяців продовжив економічні санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження діятимуть як мінімум до 31 липня 2022 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Рішення ухвалено за результатами оцінки виконання Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі.

Економічні санкції вперше було запроваджено 31 липня 2014 року у відповідь на агресію проти України. Вони обмежують російським банкам та компаніям доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС, забороняють фінансову допомогу та посередництво для фінансових установ з Росії.

Санкції забороняють прямий чи непрямий імпорт, експорт чи передачу військової продукції, встановлюють заборону на постачання товарів подвійного призначення. А також обмежують доступ Росії до технологій, які можна використовувати в енергетичному секторі.

На додаток до економічних санкцій ЄС вжив інших заходів у відповідь на захоплення Криму та Севастополя, а також навмисну дестабілізацію України. До них відносяться: заборона на в'їзд до країн ЄС, заморожування активів та обмеження економічних відносин із Кримом та Севастополем.

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.