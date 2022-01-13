Глава МЗС Німеччини зустрінеться з Кулебою перед візитом до Москви

Глава МЗС Німеччини їде з візитами до Києва та Москви

Анналена Бербок завітає до Києва, а звідти здійснить візит до Москви

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 17 січня, приїде з візитом до Києва на запрошення глави міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляє DW із посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.

За даними РБК-Україна, мета візиту Бербок – зміцнення двосторонніх відносин на фоні дій Росії, яка стягує до кордонів України війська та техніку, та поновлення роботи «нормандського формату».

При цьому речник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Бербок прибуде з візитом і до Москви для переговорів із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. За її словами, вони говоритимуть про так звані «гарантії безпеки», які РФ висунули США і НАТО.

«Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку саме до Києва, щоб узгодити єдину потужну переговорну позицію щодо РФ, напередодні її візиту до Москви 18 січня», – наголосив Ніколенко.

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.