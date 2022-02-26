У Сенаті США запропонували виділити Україні понад $10 млрд через вторгнення Росії

Кошти варто направити на життєво важливі потреби України в галузі безпеки та гуманітарних потреб

Сенатор-демократ Кріс Кунс, голова підкомітету Сенату, який займається іноземною допомогою, заявив про підтримку законопроєкту про надзвичайні витрати у розмірі $10 млрд або більше для подолання кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

«З мого боку це лише припущення, але я підтримав би екстрену додаткову допомогу у розмірі не менше $10 млрд, якщо не більше, для задоволення життєво важливих потреб [України] в галузі безпеки та гуманітарних потреб», – сказав Кунс під час телефонної розмови з журналістами після повернення з тижневої поїздки Європою.

Перераховуючи актуальні теми, зокрема питання про мільйони біженців, які можуть приїхати в інші країни, вартість запровадження та забезпечення дотримання санкцій, гуманітарну підтримку України та військову підтримку України та країн НАТО у Східній Європі, Кунс сказав: «Таким чином, $10 млрд, мабуть, є нижнім рівнем, тому що я не враховую те, що дозволить забезпечити надійний захист».

«Існує великий ентузіазм щодо постійного поповнення запасів та навчання, а також будь-якої іншої прихованої та відкритої підтримки, яка є необхідною та доречною для українського опору», – сказав сенатор.

Кунс підкреслив, що він не підтримає перерозподіл мільярдів з існуючих програм для покриття витрат, пов'язаних з Україною, враховуючи глобальну кризу в галузі охорони здоров'я, викликану коронавірусом, і проблеми міжнародної продовольчої безпеки, фінансування яких необхідно продовжувати.

Кунс є головою підкомітету сенатського Комітету з асигнувань, який займається фінансуванням дипломатичних програм та програм допомоги іншим країнам. Відмовившись від нещодавніх партійних розбіжностей, демократи та республіканці висловили рішучу підтримку різкому збільшенню військової та гуманітарної допомоги Україні, при цьому деякі з них закликали ухвалити екстрений закон про додаткові витрати вже наступного тижня.

«Голос Америки» додає, що адміністрація президента США Джо Байдена ще не повідомила, скільки грошей вона хотіла б виділити на вирішення кризи.

Як повідомляв «Главком», Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо безпеки, здоров'я та благополуччя всіх цивільних осіб в Україні та за її межами.

«Будь-яка подальша ескалація подій може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, у тому числі до значних людських жертв і до руйнування і без того вразливих систем охорони здоров’я», – сказано в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.