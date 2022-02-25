Напад Росії на Україну. ВООЗ заговорила про гуманітарну катастрофу в Європі

Організація зробила заяву щодо ситуації в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо безпеки, здоров'я та благополуччя всіх цивільних осіб в Україні та за її межами.

«Будь-яка подальша ескалація подій може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, у тому числі до значних людських жертв і до руйнування і без того вразливих систем охорони здоров’я», – сказано в офіційному повідомленні.

ВООЗ у тісній співпраці з усіма партнерами в системі ООН вживає заходів щодо оперативного нарощування готовності до реагування на очікувану надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я.

У повідомленні також йдеться, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжує надавати Україні необхідну допомогу в невідкладних питаннях охорони здоров’я, у тому числі у зв'язку з спалахом поліомієліту, що триває, і поточними заходами по боротьбі з Covid-19.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.