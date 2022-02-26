В Україну вже прибула колона допомоги з Польщі

Українські військові повідомили, що це є важлива підтримка суверенітету

Польща солідарна з Україною у боротьбі з російськими окупантами. Вона відправила боєприпаси для Збройних сил. Про це заявив Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак.

Він запевнив, що українці вже отримали зброю.

«Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії», – сказав Блащак.

ЗСУ повідомили, що це є важлива підтримка суверенітету. Вони подякували Польщі.

«Збройні Сили України вдячні Народу, Президенту, Парламенту, Уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польща за важливий військовий дар Польщі та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом», – написали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.