У штабі АТО розповіли про втрати серед українських бійців за добу
- Сьогодні, 13:13
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В результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«На жаль, під час обстрілу наших позицій близько Широкіного в результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення», - сказав він.
Крім того, в районі Троїцького в результаті танкового обстрілу з гранатомета і вогню зі стрілецької зброї отримали поранення ще двоє наших військових.
«Ще один боєць отримав бойову травму під час ворожого обстрілу біля Водяного», - додав Мотузяник.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.
У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.
Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області.