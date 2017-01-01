  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У штабі АТО розповіли про втрати серед українських бійців за добу

    В результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «На жаль, під час обстрілу наших позицій близько Широкіного в
    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    Українські війська зазнали втрат на Донбасі
    Українські війська зазнали втрат на Донбасі

    В результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «На жаль, під час обстрілу наших позицій близько Широкіного в результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення», - сказав він.

    Крім того, в районі Троїцького в результаті танкового обстрілу з гранатомета і вогню зі стрілецької зброї отримали поранення ще двоє наших військових.

    «Ще один боєць отримав бойову травму під час ворожого обстрілу біля Водяного», - додав Мотузяник.

    Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

    У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

    Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області. 

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ