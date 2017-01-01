У штабі АТО розповіли про втрати серед українських бійців за добу

В результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «На жаль, під час обстрілу наших позицій близько Широкіного в



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Українські війська зазнали втрат на Донбасі

В результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На жаль, під час обстрілу наших позицій близько Широкіного в результаті вибуху мінометного боєприпасу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення», - сказав він.

Крім того, в районі Троїцького в результаті танкового обстрілу з гранатомета і вогню зі стрілецької зброї отримали поранення ще двоє наших військових.

«Ще один боєць отримав бойову травму під час ворожого обстрілу біля Водяного», - додав Мотузяник.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області.