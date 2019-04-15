У штабі Порошенка прокоментували нові «відеовимоги» Зеленського



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Речник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв

Спікер штабу Порошенка прокоментував вимогу Зеленського про «посадити Свинарчуків»

У виборчому штабі Петра Порошенка прокоментували вимоги кандидата в президенти Володимира Зеленського ув’язнити вбивць активістки Катерини Гандзюк та «посадити Свинарчуків», які він озвучив у відеозверненні 15 квітня.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на речника передвиборчого штабу Петра Порошенка Олега Медведєва.

«По справі Гандзюк слідство просунулося настільки далеко, можливо, наскільки воно ніколи в українських реаліях не просувалося. Слідство знайшло організаторів (не дуже сильний в Кримінальному процесуальному кодексі), замовників, виконавців, принаймні по всіх цих напрямках є підозрювані. Влада відкрита до діалогу з громадськістю», - зазначив Медведєв.

Речник також повідомив, що Петро Порошенко щодо цього зустрічався з батьком Катерини Гандзюк і активістами, які контролюють процес розслідування.

«Можливо про це ще не повідомлялося ніколи, - півтора чи два місяці тому президент зустрічався з батьком Катерини Гандзюк. Минулого тижня у президента була зустріч з великою групою активістів, які займаються контролем за розслідуванням цієї справи», - розповів Медведєв.

Також він зазначив, що фактично на вимогу активістів президент звільнив голову Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва. Хоча, як зазначив Медведєв, у матеріалах справи «немає жодних, навіть мінімальних доказів, навіть мінімальної прив’язки, яка могла б свідчити про те, що він якимось чином причетний до цього вбивства».

«Але якщо суспільство, громадські активісти вважають, що для об’єктивності, неупередженості розслідування краще, щоб пан Гордєєв не займав ніяких посад, президент пішов назустріч і його звільнив», - сказав Медведєв.

Спікер штабу Порошенка також прокоментував вимогу Володимира Зеленського «посадити» колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який фігурував у розслідування журналістів «Наші гроші» щодо ймовірної корупції в «Укроборонпромі».

«Це вже таке «жоване-пережоване» питання... Можливо, така позиція Зеленського пов’язана з тим, що він не зовсім собі уявляє обсяг конституційних повноважень президента. Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці», - сказав Медведєв.

За словами речника штабу, Порошенко зробив те, що міг — звернувся до НАБУ і звільнив Гладковського з усіх посад.

«Ще ж і надто, знайшов на його місце людину, пана Кривоноса, який має бездоганну репутацію, користується довірою військових експертів, суспільства і має свій план наведення порядку в «Укроборонпромі». Ще ж і надто, президент ініціював і аудит «Укроборонпрому», і перевірку всіх його контрактів, і розширення наглядової ради, залучення туди представників наших партнерів, країн-членів НАТО і погодився з пропозицією Кривоноса, щоб керівники всіх оборонних підприємств України пройшли перевірку на детекторі брехні», - зазначив Медведєв.

Він також зауважив, що президент Порошенко за 5 років витратив сотні мільйонів на підтримку армії та Збройних сил і найближчим часом ті гроші, які він виграв через свій позов до BBC за поширення недостовірної інформації, теж будуть направлені на підтримку української армії.

15 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик зі вимогами до чинного президента Петра Порошенка ув’язнити вбивць активістки Катерини Гандзюк, «посадити Свинарчуків» та звільнити українських військовополонених моряків.