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    У Швеції російського шпигуна відпустили з-під арешту

    • Розсилка
    У Швеції російського шпигуна відпустили з-під арешту

    45-річного чоловіка затримали на початку березня за підозрою у шпигунстві

    Прокуратура Швеції скасувала арешт підозрюваного в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції на користь Росії.

    Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на шведський телеканал SVT.

    «Станом на сьогодні підозрюваний не може ускладнити хід слідства, якщо буде на свободі. Оскільки інших причин для арешту немає, я змушений скасувати його відповідно до існуючого законодавства», - заявив прокурор Матс Люнгквіст.

    Водночас, за його словами, підозри щодо чоловіка були підсилені доказами і розслідування продовжується.

    Як повідомлялося,  підозрюваний працював в сфері високих технологій, які нібито могли представляти інтерес для інших країн. Сам чоловік відкинув звинувачення.

    На початку березня стало відомо, що у Швеції арештували підозрюваного у шпигунстві на Росію. Перед цим поліція безпеки Швеції затримала підозрюваного у зборі розвідданих на користь Росії. Його затримали у барі в центрі Стокгольма, де в нього мала відбутися зустріч з російським агентом.

    45-річний підозрюваний займався дослідженнями в університеті Чальмерса в Гетеборзі, а останнім часом працював незалежним ІТ-консультантом у Volvo.

    Згодом російський дипломат покинув Швецію після арешту комп'ютерного фахівця, якого він нібито обробляв як шпигуна і з яким зустрівся в Стокгольмі три тижні тому, щоб здійснити акт шпигунства.

    прокуратура поліція чоловік
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