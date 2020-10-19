У Швейцарії знову треба носити маски



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Також у Швейцарії заборонили збиратися у групи понад 15 осіб

У Швейцарії у громадських місцях знову треба носити маски, передає srf.ch.

У країні також заборонено збиратися групами більше 15 осіб, а також рекомендований віддалений режим роботи для офісних працівників.

Масковий режим запроваджено в магазинах, торгових центрах, банках, пошті, бібліотеках, кінотеатрах, театрах і концертних залах, готелях, ресторанах, барах, лікарнях, церквах.

Також зобов'язують носити маски у громадському транспорті, на вокзалах, в аеропортах, на автобусних і трамвайних зупинках.

На дітей віком до 12 років це правило не поширюється.

В Швейцарії введена заборона на обслуговування відвідувачів біля барної стійки в ресторанах, барах і нічних клубах. Там можна вживати їжу і напої лише на сидячих місцях.

За словами глави МОЗ Швейцарії Алена Берсенєв, влада країни не хоче допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

«Якщо сьогодні нічого не зробити, число заражених буде регулярно подвоюватися», - попередив він.

Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга охарактеризувала ситуацію з коронавірусом в країні серйозної і не виключила, що в майбутньому будуть введені додаткові заходи. Вона також повідомила, що регіонам Швейцарії дозволено встановлювати додаткові обмеження самостійно.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.