Україна заборонила торгувати російській мережі магазинів «Спортмастер»

Щодо «Спортмастера» запроваджена повна заборона на торговельні операції та на транзит ресурсів територією України

Під санкції потрапила компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка зареєстрована в Сінгапурі, проте де-факто контролюється з Росії

Під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапила російська мережа спортивних товарів «Спортмастер».

Це випливає із додатку до рішення РНБО від 19 лютого про введення санкцій.

Так, під санкції потрапила компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка зареєстрована в Сінгапурі, проте де-факто контролюється з Росії.

«Спортмастер» володіє однойменною мережею магазинів в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі. Її магазини є фактично у всіх обласних центрах України.

Рішення передбачає обмеження торговельних операцій (повна заборона);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,

польотів та перевезень територією України (повна заборона);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

інші санкції (заборона ввезення продукції компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd безпосередньо нею або із залученням представників іноземних держав).

Термін дії санкцій – три роки.

Нагадаємо, за результатом засідання Ради національної безпеки і оборони 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб.

Зокрема, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.