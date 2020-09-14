У сімох областях призначено нових керівників прокуратур



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Прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності

Генпрокурор Ірина Венедіктова представила керівника Харківської обласної прокуратури – Олександра Фільчакова

Офіс генерального прокурора повідомив про призначення нових прокурорів сімох областей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Новим керівником Житомирської обласної прокуратури став Олександр Білошицький, Закарпатської обласної прокуратури – Дмитро Казак, Хмельницької обласної прокуратури – Олексій Олійник.

Також очільником прокуратури Луганської області призначили Миколу Прибігу, Чернівецької області – Ірину Кравченко, а Запорізької області – Віктора Приходька.

У ОГУ зазначили, що прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Нагадаємо, що генеральна прокурорка розповіла, чи збирається подавати у відставку.

Нагадаємо, 11 вересня, розпочала свою роботу новостворена Київська міська прокуратура, яка запрацювала замість ліквідованої Прокуратури міста Київ. Усі працівники прокуратури пройдуть переатестацію.

Як повідомлялося, 10 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова представила свого заступника – Максима Якубовського, якого пов’язують з нардепом від ОПЗЖ і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках.



