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    У сімох областях призначено нових керівників прокуратур

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    Прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності - У сімох областях призначено нових керівників прокуратур
    Прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності

    Генпрокурор Ірина Венедіктова представила керівника Харківської обласної прокуратури – Олександра Фільчакова

    Офіс генерального прокурора повідомив про призначення нових прокурорів сімох областей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Новим керівником Житомирської обласної прокуратури став Олександр Білошицький, Закарпатської обласної прокуратури – Дмитро Казак, Хмельницької обласної прокуратури – Олексій Олійник.

    У ОГУ зазначили, що прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

    Нагадаємо, що генеральна прокурорка розповіла, чи збирається подавати у відставку.

    Нагадаємо, 11 вересня, розпочала свою роботу новостворена Київська міська прокуратура, яка запрацювала замість ліквідованої Прокуратури міста Київ. Усі працівники прокуратури пройдуть переатестацію.

    Як повідомлялося, 10 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова представила свого заступника – Максима Якубовського, якого пов’язують з нардепом від ОПЗЖ і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках.


    Генпрокурор Офіс Генерального прокурора Ірина Венедіктова
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