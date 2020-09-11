Прокуратура Києва змінила назву та урізала штат



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Прокуратура міста Київ отримала нову назву

Усі працівники прокуратури пройдуть переатестацію

Сьогодні, 11 вересня, розпочала свою роботу новостворена Київська міська прокуратура, яка запрацювала замість ліквідованої Прокуратури міста Київ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що змінилася не лише назва. «Київська міська прокуратура буде меншою за кадровою чисельністю та складатиметься з працівників, які успішно пройшли всі етапи переатестації», - йдеться в повідомленні.

Також незабаром переатестацію проходитимуть і прокурори місцевих прокуратур.

Нагадаємо, з 27 липня у столичній прокуратурі новий керівник – Олег Кіпер.

Після Революції Гідності Кіпер потрапив під люстрацію, проте торік Окружний адміністративний суд повернув його на посаду старшого прокурора Головного управління нагляду Генпрокуратури.

ЗМІ повідомляють, що Олег Кіпер за часів президентства Віктора Януковича працював заступником начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Останнім часом він працював позаштатним помічником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 10 березня 2020 року до виконання службових обов'язків прокурора Києва приступив Сергій Юлдашев. Сергій Юлдашев також свого часу був звільнений з органів прокуратури за законом «Про очищення влади» 23 березня 2015 року. Сергій Юлдашев був відновлений на посаді наказом Генерального прокурора відповідно до рішення суду.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила Юлдашева і призначила Романа Говду виконуючим обов’язки прокурора Києва з 30 квітня.



