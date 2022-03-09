Українські військові знищили понад 12 тис. окупантів

За чотирнадцять днів війни агресор втратив 49 літаків

Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат як особового складу. Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу ‒ понад 12 000 осіб,

танків ‒ 317 од,

бойових броньованих машин ‒ 1070 од,

артилерійських систем– 120 од,

РСЗВ ‒ 56 од,

засоби ППО ‒ 28 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки ‒ 482 од,

кораблі /катери ‒ 3 од,

цистерн з ПММ tanks ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

vrag

Нагадаємо, Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина