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    Події в Україні

    Українські військові знищили понад 12 тис. окупантів

    Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. - Українські військові знищили понад 12 тис. окупантів
    Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
    фото Генштаб ЗСУ

    За чотирнадцять днів війни агресор втратив 49 літаків

    Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат як особового складу. Про це свідчать дані Генштабу.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ понад 12 000 осіб,
    • танків ‒ 317 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
    • артилерійських систем– 120 од,
    • РСЗВ ‒ 56 од,
    • засоби ППО ‒ 28 од,
    • літаків – 49 од,
    • гелікоптерів – 81 од,
    • автомобільної техніки ‒ 482 од,
    • кораблі /катери ‒ 3 од,
    • цистерн з ПММ tanks ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    vrag
    vrag

    Нагадаємо, Росія скинула авіабомби на село у Харківській області. Є загиблі, серед них дитина

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    Теги: Росія окупанти війна військові #stoprussia
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    Українські військові знищили понад 12 тис. окупантів