Українські військові знищили понад 12 тис. окупантів
За чотирнадцять днів війни агресор втратив 49 літаків
Триває чотирнадцятий день російського вторгнення в Україну. Усі ці дні українські військові гідно протистоять ворогу та знищують техніку агресора. Станом на 9 березня кремлівский окупант зазнав значних втрат як особового складу. Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 317 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
- артилерійських систем– 120 од,
- РСЗВ ‒ 56 од,
- засоби ППО ‒ 28 од,
- літаків – 49 од,
- гелікоптерів – 81 од,
- автомобільної техніки ‒ 482 од,
- кораблі /катери ‒ 3 од,
- цистерн з ПММ tanks ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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