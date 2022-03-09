Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 9 березня

Ворог намагався вночі зайти до Ірпіня. Атаку відбили

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Ворог намагався вночі зайти до Ірпіня. Атаку відбили. По Бориспілю ввечері був проведений ракетний удар. Одну ракету знищили, одна потрапила у технічні приміщення аеропорту. Є поранені. За ніч декілька тривог авіаударів. Область готується до евакуації з гарячих точок.

Кіровоградщина

В області спокійно. Ніч без сирен

Волинь та Херсонщина

Ніч була спокійною

Житомирщина

Ввечері та вончі два авіаудари. По Житомиру зруйнована будівля гуртожитку, попередньо також було влучання в одно з підприємств міста (уточнюється). Бомбардування м. Малин. Зруйновано декілька приватних будинків. За попередніми даними внаслідок авіаціних ударів загинуло 9 громадян.

Запорізька область

Ворог намагається відновити наступ, здійснюючі перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Рівненщина та Вінничина

Тихо.

Хмельницька область

Ніч була відносно спокійною.

Тернопіль

На Тернопільщині тихо.

Черкаси

Ніч була спокійною.

Львівщина

Також спокійно.

Чернігівщина

За ніч та ранок постійні повітряні тривоги Чернігів, Ніжин, Остер, Десна. Оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією пожежі 10 житлових будинків.

Сумщина

Загалом в області ніч пройшла тихо, окрім Охтирського району та міста Охтирка. Їх знову бобмила російська авіація, наразі немає зв'язку.

Всю ніч тривали перемомовини щодо "зеленого коридору" із Сум і попередньо його відкрили!

З 9 до 21 вчора він діяв у цей самий час, обійшлося без жертв, попри провокації ворога.

Полтавщина

Ніч була спокійною, вранці повітряна тревога в Лубнах. Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно! 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці.

Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти також іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано прихисток.

Чернівці та Івано-Франківськ

Також тихо.

Луганщина

Обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі у житловому секторі унаслідок влучення снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає Інтернету та зв'язку. Народ переходить на національний роумінг. Вчора день був потужний обстріл Сєвєродонецька.

Донеччина

У Краматорську повітряна тривога. По Маріуполю – гуманітарний вантаж не надійшов. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста – міжнародного і нашого, українського. У місті немає нічого – води, електрики, газу, їжі, ліків.

Волноваха – стабільно погано. Бої, але наша. Решта області більш-менш нормально. Лише у Новолуганському – обстріли, пошкоджено газогін, будинки. Про жертв ще не повідомляли – немає можливості обстежити.

Одеса

Ніч минула спокійно.

Дніпро та Миколаївщина

Відносно спокійно. Друга ніч без тривог.

Харків

Обласний центр тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була поодинока атака окраїн міста з повітря. Зловили ще одного диверсанта.

Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві і Дергачах є влучання снарядів у житлові будинки.

Закарпаття

Ніч минула спокійно.