У Словенії через спалах Covid-19 заборонили роботу барів та ресторанів



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В «червоний список» увійшли 7 з 12 статистичних регіонів Словенії

Нові обмеження наберуть чинності з п'ятниці

Уряд Словенії у зв'язку зі зростанням числа інфікованих коронавірусом вводить заборону на роботу барів, ресторанів та фітнес-центрів на більшій частині території країни. Про це повідомляє RTVSLO.

Словенська влада розділила країну на дві частини з різними епідеміологічними режимами, в залежності від перевищення критичних показників в 140 виявлених випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. В «червоний список» увійшли 7 з 12 статистичних регіонів Словенії.

Як повідомляється, для регіонів, що не входять в «червону зону», у перукарнях, салонах краси і фітнес-центрах буде діяти ліміт до 20 кв. м на одного клієнта. Також дозволяється робота барів і ресторанів в період з 6:00 до 22:30.

У «червоних регіонах» заборонено надавати послуги у фітнес-центрах і закритих спортивних спорудах, а також будь-яких закладах громадського харчування. Крім того, з 16 жовтня там будуть заборонені будь-які заходи та збори людей, виїзд за межі громади проживання буде можливий лише з поважних причин.

Нагадаємо, раніше уряд Словенії послабив правила в'їзду в країну для громадян України.