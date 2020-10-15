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    У Словенії через спалах Covid-19 заборонили роботу барів та ресторанів

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    В&nbsp;&laquo;червоний список&raquo;&nbsp;увійшли 7 з 12 статистичних регіонів Словенії - У Словенії через спалах Covid-19 заборонили роботу барів та ресторанів
    В «червоний список» увійшли 7 з 12 статистичних регіонів Словенії

    Нові обмеження наберуть чинності з п'ятниці

    Уряд Словенії у зв'язку зі зростанням числа інфікованих коронавірусом вводить заборону на роботу барів, ресторанів та фітнес-центрів на більшій частині території країни. Про це повідомляє RTVSLO.

    Словенська влада розділила країну на дві частини з різними епідеміологічними режимами, в залежності від перевищення критичних показників в 140 виявлених випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. В «червоний список» увійшли 7 з 12 статистичних регіонів Словенії.

    Як повідомляється, для регіонів, що не входять в «червону зону», у перукарнях, салонах краси і фітнес-центрах буде діяти ліміт до 20 кв. м на одного клієнта. Також дозволяється робота барів і ресторанів в період з 6:00 до 22:30.

    У «червоних регіонах» заборонено надавати послуги у фітнес-центрах і закритих спортивних спорудах, а також будь-яких закладах громадського харчування. Крім того, з 16 жовтня там будуть заборонені будь-які заходи та збори людей, виїзд за межі громади проживання буде можливий лише з поважних причин.

    Нагадаємо, раніше уряд Словенії послабив правила в'їзду в країну для громадян України.

    робота уряд послуги влада харчування населення
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