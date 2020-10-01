Українцям послабили правила в'їзду в Словенію



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Тест на Covid-19 необхідно зробити в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенську зону, Словенії

Правила в'їзду в Словенію для українців послабили

Уряд Словенії послабило правила в'їзду в країну для громадян України. Для в'їзду в країну необхідний негативний ПЛР-тест на Covid-19.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Словенії.

Так, з 1 жовтня дозволяється в'їзд в Словенію без проходження 10-денного карантину громадянам третіх країн (в тому числі з України) при наявності негативного результату тесту на Covid-19. При цьому наголошується, що тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин перед прильотом в країну.

Тест на Covid-19 необхідно зробити в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенську зону, Словенії.

Також тест можна зробити в лабораторіях, які Інститут мікробіології та імунології Словенії і Національна лабораторія Словенії з охорони здоров'я визнали надійними або перебувають у переліку Національної лабораторії.

Нагадаємо, що Україна не планує знову обмежувати в'їзд для іноземців.