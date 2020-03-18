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    Події в Україні

    Заблоковані на кордоні Італії та Словенії фури прибули в Україну

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    <p>Для українських вантажівок було створено гуманітарний коридор</p> - Заблоковані на кордоні Італії та Словенії фури прибули в Україну

    Для українських вантажівок було створено гуманітарний коридор

    Фото: ЕРА

    Вантажівки які стояли на кордоні Італії та Словенії, повернулися в Україну

    Українські вантажівки, які через пандемію коронавірусу були заблоковані на кордоні Італії та Словенії, перетнули кордон України.

    Про це у вівторок ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Вантажівки, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України. Маємо успішний кейс злагодженої співпраці Міністерства інфраструктури, МЗС, Державної служби України з безпеки на транспорті зі своїми колегами за кордоном», - написав міністр.

    Раніше стало відомо, що українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому з Євросоюзу.

    Нагадаємо, у середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину.

    Також Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому

    Як повідомлялося, у вівторок Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.

    До слова, у Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців.

    Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    МЗС міністр Італія вантажівки Україна Міністерство інфраструктури Словенія кордон Владислав Криклій
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