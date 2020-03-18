Заблоковані на кордоні Італії та Словенії фури прибули в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для українських вантажівок було створено гуманітарний коридор Фото: ЕРА

Вантажівки які стояли на кордоні Італії та Словенії, повернулися в Україну

Українські вантажівки, які через пандемію коронавірусу були заблоковані на кордоні Італії та Словенії, перетнули кордон України.

Про це у вівторок ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Вантажівки, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України. Маємо успішний кейс злагодженої співпраці Міністерства інфраструктури, МЗС, Державної служби України з безпеки на транспорті зі своїми колегами за кордоном», - написав міністр.

Раніше стало відомо, що українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому з Євросоюзу.

Нагадаємо, у середу, 18 березня, ще 40 рейсів повернуть українців на Батьківщину.

Також Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому

Як повідомлялося, у вівторок Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.

До слова, у Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.