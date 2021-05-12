Офіс генпрокурора проситиме суд взяти Медведчука під варту

Віктор Медведчук вже вийшов з Офісу генерального прокурора, де провів майже 2,5 години

Нардепу вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявили у Венедіктової

В Офісі генпрокурора заявили про вручення голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

«Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати», – йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Також зазначається, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Венедіктової повідомили, що цього ж дня Медведчука викликали для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного.

Після його прибуття до Офісу, на вимогу його адвокатів, стороні захисту було надано примірник врученого повідомлення про підозру для ознайомлення.

Нагадаємо, Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди сьогодні прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.

У будівлі прокуратури кум Путіна провів майже 2,5 години. Там йому мали вручити підозру, однак у генеральної прокурорки Ірини Венедіктової не знайшлося часу на зустріч із депутатом.

Перед допитом Медведчук зазначив, що готовий до того, що його можуть взяти під варту, але наголосив, що вважатиме такі дії правоохоронних органів «грубим порушенням».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.