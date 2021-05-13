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    Тарута розповів, як давав свідчення у Росії, «сам того не знаючи»

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    Сергій Тарута стверджує, що їздив давати свідчення на кордон між Білоруссю і Росією - Тарута розповів, як давав свідчення у Росії, «сам того не знаючи»

    Сергій Тарута стверджує, що їздив давати свідчення на кордон між Білоруссю і Росією

    Фото: Сергій Тарута, Facebook

    Нардеп Сергій Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана

    Нардеп та співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам в Росії, будучи впевненим, що знаходиться на території Білорусі.

    Про це заявив Тарута в інтерв'ю «Економічній правді».

    Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Згодом Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.

    Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.

    Як виявилося, показання Тарута давав в ресторані «Тиха заводь», розташованому в російському селі Нові Батеки (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.

    «Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан. В аеропорту Мінська мене зустрів голова Внєшекономбанку і ми поїхали на зустріч. Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми?

    Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там робили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорта при перетині ніхто не перевіряв, тому знати про її перетин я не міг», – розповів Тарута.

    Нагадаємо, у серпні 2019 року колишнього бізнес-партнера Тарути Мкртчана посадили в Росії на дев'ять років.

    Теги: Білорусь Росія депутат бізнес допит Сергій Тарута ресторан кордон ліс
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