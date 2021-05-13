Тарута розповів, як давав свідчення у Росії, «сам того не знаючи»

Сергій Тарута стверджує, що їздив давати свідчення на кордон між Білоруссю і Росією

Нардеп Сергій Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана

Нардеп та співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам в Росії, будучи впевненим, що знаходиться на території Білорусі.

Про це заявив Тарута в інтерв'ю «Економічній правді».

Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Згодом Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.

Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.

Як виявилося, показання Тарута давав в ресторані «Тиха заводь», розташованому в російському селі Нові Батеки (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.

«Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан. В аеропорту Мінська мене зустрів голова Внєшекономбанку і ми поїхали на зустріч. Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми?

Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там робили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорта при перетині ніхто не перевіряв, тому знати про її перетин я не міг», – розповів Тарута.

Нагадаємо, у серпні 2019 року колишнього бізнес-партнера Тарути Мкртчана посадили в Росії на дев'ять років.