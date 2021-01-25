Націоналізація облгазів? У парламенті анонсували скандальний законопроєкт

У монобільшості обіцяють, що проєкт стосуватиметься лише «маленьких облгазів, які встановлюють великі тарифи»

Найближчим часом буде зареєстрований законопроєкт, який до наступного опалювального сезону кардинально змінить роботу облгазів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, законопроєкт стосується введення тимчасової адміністрації в облгази, аби не було зовсім маленьких облгазів, що обслуговують дуже мало абонентів і через те виставляють надвеликий тариф на газорозподіл.

«Тому пропонується об’єднувати облгази, щоб вони обслуговували не менше ста тисяч користувачів. Плюс має бути розроблений механізм, аби визначити, з чого складається тариф. Умовно кажучи, на Prozorro можна буде подивитись, скільки витрачається на зарплату, форму для газовиків, аварійні витрати і так далі», – розповіла вона.

Раніше НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Зниження стосується компаній, де тарифи були суттєво вищими, ніж середні в країні.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що постачальників газу можуть обирати ОТГ.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Як повідомлялося раніше, тарифи на газ призвели до масових акцій протесту у низці міст України. На День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти анонсували акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».