Лідери країн «нормандської четвірки» не підписали жодного документа, – член тристоронньої контактної групи в Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Член тристоронньої контактної групи Олексій Резніков

Лідери Німеччини, Франції, України та Росії не підписали навіть спільного комюніке

Член тристоронньої контактної групи Олексій Резніков завив, що за підсумками Нормандського саміту не було підписано жодного документа.

Про це Резніков завив в інтерв’ю LB.ua.

За його словами за результатами саміту, який відбувся у Парижі 9 грудня, лідери Німеччини, Франції, України та Росії ніде підписів не ставили та не підписали навіть спільного комюніке.

«Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі», – запевнив Резніков.

«Щодо так званої «формули Штайнмаєра», то вона вже прописана в законі про особливий статус Донбасу», – заявив представник України в політичній підгрупі Олексій Резніков.

За його словами, «формула Штайнмаєра» складається з двох абзаців.

«В даному випадку, навіть в законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 «формула Штайнмаєра» вже давно записана, тільки вона звучить трішечки інакше… Написано, в пунктах статті з другого по дев’ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони вступають в силу відразу після проведення виборів», – зазначив Рєзніков.