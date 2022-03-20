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    До Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих (відео)

    Ворогів тихцем переправляють у сусідню країну - До Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих (відео)
    Ворогів тихцем переправляють у сусідню країну
    скріншот із відео

    Понад 2 500 тіл вже поїхали у Росію – ЗМІ

    З важкими пораненнями окупантів з України колонами вивозять до Білорусі. У мережі місцеві оприлюднили відеозапис, як буси з «трьохсотими» їдуть дорогами Гомеля. Про це інформує Telegram-канал NEXTA Live.

    Водночас повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.

    Нагадаємо, білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео).

    Також у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Крім того, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

    Як стало відомо, окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

    До слова, Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    До Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих (відео)