До Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих (відео)

Понад 2 500 тіл вже поїхали у Росію – ЗМІ

З важкими пораненнями окупантів з України колонами вивозять до Білорусі. У мережі місцеві оприлюднили відеозапис, як буси з «трьохсотими» їдуть дорогами Гомеля. Про це інформує Telegram-канал NEXTA Live.

Водночас повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.

Нагадаємо, білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео).

Також у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

Крім того, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

Як стало відомо, окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

До слова, Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь.

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