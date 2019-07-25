У справах Майдану повідомлено про підозру керівнику апарату суду та його заступнику



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Суддів підозрюють у внесення неправдивих відомостей в автоматизовану систему документообігу суду щодо застосування до учасників протестів запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року

Управлінням спеціальних розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується системна робота з розслідування та розкриття злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках.

Зокрема, здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування працівниками правоохоронних органів та суду учасників мітингів та зборів у м. Києві в грудні 2013 – лютому 2014 років.

В одному з таких проваджень перевіряється правомірність дій та рішень районних судів Києва при автоматизованому розподілі справ та застосуванні запобіжних заходів.

На підставі зібраних доказів 22 і 25 липня 2019 року у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів м. Києва у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України, за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року.

Досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цього та інших злочинів, вчинених у період акцій протесту в 2013-2014 роках.