  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У справі «Роттердам+» держава ніколи не була потерпілою, лише заводи Коломойського – САП

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У справі «Роттердам+» держава ніколи не була потерпілою, лише заводи Коломойського – САП
    Фото: delo.ua

    Прокурор САП Демків: «Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам»

    У справі «Роттердам+» єдиними потерпілими за весь період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи в Нікополі і Запоріжжі, які належать олігарху Ігорю Коломойському. Про це заявив старший прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю «РБК-Україна».

    «Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило», – повідомив прокурор.

    Він наголосив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

    «Мін'юсту пропонували пред'явити позов з цього провадження, вони відмовилися», – додав прокурор.

    Нагадаємо, як раніше писав «Главком», в.о. голови САП Максим Грищук заявив, що немає правових підстав для скасування рішення прокурора САП про закриття справи «Роттердам+» за скаргою детективів НАБУ через закінчення передбаченого законом терміну.

    20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Читайте також:

    Теги: Ігор Коломойський НКРЕКП НАБУ Дмитро Вовк Міністерство юстиції завод САП розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У справі «Роттердам+» держава ніколи не була потерпілою, лише заводи Коломойського – САП