У справі «Роттердам+» держава ніколи не була потерпілою, лише заводи Коломойського – САП

Прокурор САП Демків: «Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам»

У справі «Роттердам+» єдиними потерпілими за весь період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи в Нікополі і Запоріжжі, які належать олігарху Ігорю Коломойському. Про це заявив старший прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило», – повідомив прокурор.

Він наголосив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

«Мін'юсту пропонували пред'явити позов з цього провадження, вони відмовилися», – додав прокурор.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», в.о. голови САП Максим Грищук заявив, що немає правових підстав для скасування рішення прокурора САП про закриття справи «Роттердам+» за скаргою детективів НАБУ через закінчення передбаченого законом терміну.

20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.