  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Правових підстав для скасування рішення про закриття справи «Роттердам+» немає, – САП

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правових підстав для скасування рішення про закриття справи «Роттердам+» немає, – САП

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

    Немає правових підстав для скасування рішення прокурора САП про закриття справи «Роттердам+» за скаргою детективів НАБУ через закінчення передбаченого законом терміну.

    Про це повідомив в.о. голови САП Максим Грищук в ефірі «Радіо НВ».

    «В даному випадку не було вже строку. У нас вузько за ст. 313 КПК є три дні строку для ухвалення цього рішення. Вони (детективи НАБУ– ред.) оскаржили з порушенням цього строку в три дні. В мене вже не було строку відреагувати на скаргу детективів. Прокурор скерував постанову поштовим зв'язком, тобто, детективи отримали документ, але більше, ніж через три дні», – повідомив Грищук в ефірі. Його слова також цитує близький до НАБУ телеграм-канал NABU Daily.

    20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Теги: НАБУ САП розслідування Роттердам+
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Правових підстав для скасування рішення про закриття справи «Роттердам+» немає, – САП