Правових підстав для скасування рішення про закриття справи «Роттердам+» немає, – САП

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Немає правових підстав для скасування рішення прокурора САП про закриття справи «Роттердам+» за скаргою детективів НАБУ через закінчення передбаченого законом терміну.

Про це повідомив в.о. голови САП Максим Грищук в ефірі «Радіо НВ».

«В даному випадку не було вже строку. У нас вузько за ст. 313 КПК є три дні строку для ухвалення цього рішення. Вони (детективи НАБУ– ред.) оскаржили з порушенням цього строку в три дні. В мене вже не було строку відреагувати на скаргу детективів. Прокурор скерував постанову поштовим зв'язком, тобто, детективи отримали документ, але більше, ніж через три дні», – повідомив Грищук в ефірі. Його слова також цитує близький до НАБУ телеграм-канал NABU Daily.

20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.