У США через озброєного чоловіка закрили авіабазу Нацгвардії
Інформація про стрілянину на території авіабази не надходила
У Сполучених Штатах Америки закрили авіабазу Національної гвардії у штаті Теннессі через озброєного чоловіка на території.
Про це повідомляє телеканал Fox News-17.
Інформація про стрілянину на території авіабази не надходила.
За даними телеканалу, зараз проводиться розслідування інциденту, на місці події працюють співробітники місцевої поліції.
Інших подробиць телеканал поки не наводить.
Нагадаємо, вранці 5 грудня 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі у штаті Флорида сталася стрілянина, внаслідок якої троє людей загинули включно з нападником. Ще 11 — постраждали.