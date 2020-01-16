У США через озброєного чоловіка закрили авіабазу Нацгвардії



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Інформація про стрілянину на території авіабази не надходила

У Сполучених Штатах Америки закрили авіабазу Національної гвардії у штаті Теннессі через озброєного чоловіка на території.

Про це повідомляє телеканал Fox News-17.

Інформація про стрілянину на території авіабази не надходила.

За даними телеканалу, зараз проводиться розслідування інциденту, на місці події працюють співробітники місцевої поліції.

Інших подробиць телеканал поки не наводить.

Нагадаємо, вранці 5 грудня 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі у штаті Флорида сталася стрілянина, внаслідок якої троє людей загинули включно з нападником. Ще 11 — постраждали.