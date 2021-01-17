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    В Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус. Померли 15 людей

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    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 49 пацієнтів - В Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус. Померли 15 людей
    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 49 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус, померли від коронавітусу 15 людей.

    Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

    Протягом суботи найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у місті Київ (793), Київській (362) та Запорізькій (332) областях.

    Усього за період пандемії в столиці від Covid померли 2190 хворих.

    За минулу добу вірус виявили у:

    • 447 жінок віком від 18 до 88 років;
    • 317 чоловіків віком від 19 до 87 років;
    • 8 дівчаток від 3 до 17 років та 21 хлопчик від 1 до 17 років.

    Захворіли, зокрема, 29 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 578 людей.

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 182, у Дніпровському – 145 та в Деснянському районі – 140 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1160682
    • Одужали
      865960
    • Хворіють
      273920
    • Померли
      20802

    Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

    Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

    Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

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    Теги: Віталій Кличко Київ хвороби вірус коронавірус
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