В Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус. Померли 15 людей
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
У Києві за минулу добу виявили 793 хворих на коронавірус, померли від коронавітусу 15 людей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Протягом суботи найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у місті Київ (793), Київській (362) та Запорізькій (332) областях.
Усього за період пандемії в столиці від Covid померли 2190 хворих.
За минулу добу вірус виявили у:
- 447 жінок віком від 18 до 88 років;
- 317 чоловіків віком від 19 до 87 років;
- 8 дівчаток від 3 до 17 років та 21 хлопчик від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 29 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 578 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 182, у Дніпровському – 145 та в Деснянському районі – 140 випадків.
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Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.
Померли від ускладнень хвороби 116 людей.
Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.
«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.