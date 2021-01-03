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    Авто

    Ілон Маск не зміг виконати свою обіцянку через 450 непроданих Tesla

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    Tesla випустила за минулий рік 509 737 електромобілів - Ілон Маск не зміг виконати свою обіцянку через 450 непроданих Tesla
    Tesla випустила за минулий рік 509 737 електромобілів

    Tesla вперше випустила півмільйона автомобілів протягом року

    Tesla в 2020 році продала 499 550 автомобілів.

    Про це повідомляється в річному звіті виробника.

    При цьому за рік Tesla виготовила 509 737 автомобілів, з яких в останньому кварталі було зібрано 179,7 тисячі машин.

    Більшість з них склали нові моделі Model 3 і Model Y, і лише 54,8 тисячі – ранні електромобілі Model S і Model X.

    Таким чином, засновник компанії Ілон Маск не зміг стримати свою обіцянку досягти до кінця року позначку в 500 тисяч проданих машин.

    На думку біржових аналітиків, будь-яке невиконання завдання здатне негативно позначитися на котируваннях акцій Tesla.

    Головною причиною зростання продажів фахівці називають січневе відкриття заводу Tesla в китайському Шанхаї. Виробництво стало першим, розташованим за межами Каліфорнії, де знаходиться штаб-квартира компанії.

    Як зазначає CNN, у компанії є ще більш амбітні плани щодо збільшення виробництва. Так, Tesla планує запустити цього року свої заводи біля Берліна (Німеччина) і в Остіні (штат Техас, США).

    Крім того, Tesla планує розпочати продавати автомобілі в Індії в 2021 році.

    Вражає і зростання вартості акцій Tesla, яка за рік злетіла на 743%.

    Теги: США Німеччина Електромобілі Tesla Ілон Маск
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