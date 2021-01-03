Ілон Маск не зміг виконати свою обіцянку через 450 непроданих Tesla

Tesla випустила за минулий рік 509 737 електромобілів

Tesla вперше випустила півмільйона автомобілів протягом року

Tesla в 2020 році продала 499 550 автомобілів.

Про це повідомляється в річному звіті виробника.

При цьому за рік Tesla виготовила 509 737 автомобілів, з яких в останньому кварталі було зібрано 179,7 тисячі машин.

Більшість з них склали нові моделі Model 3 і Model Y, і лише 54,8 тисячі – ранні електромобілі Model S і Model X.

Таким чином, засновник компанії Ілон Маск не зміг стримати свою обіцянку досягти до кінця року позначку в 500 тисяч проданих машин.

На думку біржових аналітиків, будь-яке невиконання завдання здатне негативно позначитися на котируваннях акцій Tesla.

Головною причиною зростання продажів фахівці називають січневе відкриття заводу Tesla в китайському Шанхаї. Виробництво стало першим, розташованим за межами Каліфорнії, де знаходиться штаб-квартира компанії.

Як зазначає CNN, у компанії є ще більш амбітні плани щодо збільшення виробництва. Так, Tesla планує запустити цього року свої заводи біля Берліна (Німеччина) і в Остіні (штат Техас, США).

Крім того, Tesla планує розпочати продавати автомобілі в Індії в 2021 році.

Вражає і зростання вартості акцій Tesla, яка за рік злетіла на 743%.