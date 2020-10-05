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    Трамп заявив, що залишає госпіталь та не боїться Covid-19

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    Трамп заявив, що його випишуть з лікарні у найближчі години - Трамп заявив, що залишає госпіталь та не боїться Covid-19
    Трамп заявив, що його випишуть з лікарні у найближчі години
    Фото: Carlos Barria / Reuters

    Трамп заявив, що його випишуть з лікарні у найближчі години

    Президент США Дональд Трамп заявив, що його найближчим часом випишуть з лікарні, де він лікується від коронавірусу. За словами американського лідера, він відчуває себе краще, ніж 20 років тому.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    За його словами, він покине лікарню о 18:30 за місцевим часом (1:30 ночі за Києвом).

    «Я вийду з великого медичного центру Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid-19. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті... Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому», – повідомив він.

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

    Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

    Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    США президент коронавірус
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