Трамп заявив, що залишає госпіталь та не боїться Covid-19



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Трамп заявив, що його випишуть з лікарні у найближчі години Фото: Carlos Barria / Reuters

Трамп заявив, що його випишуть з лікарні у найближчі години

Президент США Дональд Трамп заявив, що його найближчим часом випишуть з лікарні, де він лікується від коронавірусу. За словами американського лідера, він відчуває себе краще, ніж 20 років тому.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, він покине лікарню о 18:30 за місцевим часом (1:30 ночі за Києвом).

«Я вийду з великого медичного центру Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid-19. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті... Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому», – повідомив він.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.