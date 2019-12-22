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    У світі

    Військовим США заборонили встановлювати китайський додаток TikTok

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    Військовим США заборонили встановлювати китайський додаток TikTok

    В чому саме полягає загроза від соцмережі, в штабі військово-морських сил США не повідомили

    Службовцям військово-морських сил США заборонили користуватись китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом. На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити кіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів.

    Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами, і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США. Водночас, в чому саме полягає загроза від соцмережі, в штабі не повідомили, повідомляє Голос Америки.

    Це вже не перша спроба обмежити доступ до соцмережі в США. Наприкінці жовтня сенатори з Демократичної та Республіканської партій Чак Шумер і Том Коттон закликали директора Національної розвідки США почати розслідування щодо TikTok. За їхніми словами, застосунок на телефоні може збирати інформацію про користувачів і передавати її китайським спецслужбам. Після звернення сенаторів застосунком не рекомендували користуватись кадетам американської армії.

    TikTok – китайська соцмережа, використання якої полягає у публікації коротких відео. Вона набуває все більшої популярності серед молоді в США. Раніше користувачі помітили, що сервіс цензурував матеріали із згадками протестів у Гонконзі чи репресій мусульманської меншини уйгурів у Китаї. Компанія ByteDance Ltd, якій належить TikTok, своєю чергою заперечила співпрацю із владою Китаю.

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    Нагадаємо, Twitter заблокував 6000 акаунтів у Саудівській Аравії.

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    США військові розслідування Facebook Twitter соціальні мережі
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