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    У США презентують український путівник Карпатами

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    <p>Путівник The Carpathians Travel Guide&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> - У США презентують український путівник Карпатами

    Путівник The Carpathians Travel Guide   

    Путівник охоплює Львівський, Івано-Франківський, Чернівецький регіони та регіон Закарпаття

    Англомовний український путівник Карпатами The Carpathians Travel Guide, розроблений командою Made in Ukraine, презентують у Нью-Йорку та Вашингтоні.

    Представить його засновниця проекту Made in Ukraine Юлія Савостіна, одна з презентацій буде в будівлі ООН у Нью-Йорку.

    «Це неймовірна гордість для мене, адже світова спільнота зможе побачити, який якісний та красивий продукт ми створюємо», — вказала Савостіна.

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    Метою такого путівника називають популяризацію України як напрямку для іноземців. Команда зазначила, що типові путівники з книжкових магазинів — «не передають тієї краси та не містять перелік місць, які змінюються з кожним роком».

    Тематично путівник охоплює Львівський, Івано-Франківський, Чернівецький регіони та регіон Закарпаття.

    «Кожен з регіонів містить 10 місць, які обов’язково треба відвідати, а також перелік фестивалів, які проходять в цих місцевостях, перелік місць, де зупинитися на ніч та де скуштувати смачну карпатську кухню», — зазначила команда.

    Серед переліку 10 справ, які must to do у Карпатах, — проїхати на Карпатському трамвайчику, зліпити сирну конячку або розписати писанку, піднятися на вершину Говерли, купити вишиванку, тощо.

    Співавторкою проекту стала автомобілістка постійної експедиції у пошуках маловідомих місць, travel-журналістка Лала Тарапакіна.

    Це не перший путівник команди Made in Ukraine, раніше вони випустили англомовний путівник Україною — Ukraine Travel Guide, а також Kyiv Travel Guide у співавторстві з громадським активістом Арсенієм Фінбергом.

    Джерело: Громадське

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