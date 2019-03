У США презентують український путівник Карпатами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путівник The Carpathians Travel Guide

Путівник охоплює Львівський, Івано-Франківський, Чернівецький регіони та регіон Закарпаття

Англомовний український путівник Карпатами The Carpathians Travel Guide, розроблений командою Made in Ukraine, презентують у Нью-Йорку та Вашингтоні.

Представить його засновниця проекту Made in Ukraine Юлія Савостіна, одна з презентацій буде в будівлі ООН у Нью-Йорку.

«Це неймовірна гордість для мене, адже світова спільнота зможе побачити, який якісний та красивий продукт ми створюємо», — вказала Савостіна.

Метою такого путівника називають популяризацію України як напрямку для іноземців. Команда зазначила, що типові путівники з книжкових магазинів — «не передають тієї краси та не містять перелік місць, які змінюються з кожним роком».

Тематично путівник охоплює Львівський, Івано-Франківський, Чернівецький регіони та регіон Закарпаття.

«Кожен з регіонів містить 10 місць, які обов’язково треба відвідати, а також перелік фестивалів, які проходять в цих місцевостях, перелік місць, де зупинитися на ніч та де скуштувати смачну карпатську кухню», — зазначила команда.

Серед переліку 10 справ, які must to do у Карпатах, — проїхати на Карпатському трамвайчику, зліпити сирну конячку або розписати писанку, піднятися на вершину Говерли, купити вишиванку, тощо.

Співавторкою проекту стала автомобілістка постійної експедиції у пошуках маловідомих місць, travel-журналістка Лала Тарапакіна.

Це не перший путівник команди Made in Ukraine, раніше вони випустили англомовний путівник Україною — Ukraine Travel Guide, а також Kyiv Travel Guide у співавторстві з громадським активістом Арсенієм Фінбергом.

Джерело: Громадське